Andoni Zubizarreta: "El Atlético tiene más experiencia, ha jugado finales europeas en los últimos años"

Andoni Zubizarreta, director deportivo del Olympique de Marsella analiza en El Larguero la final que el Atlético de Madrid disputará con el conjunto francés el miercolés 16 de mayo en Lyon.

El titulo dándote la Champions directa seria importante. Para nosotros es un estimulo, no tenemos presión de ganar o ganar. Luis Aragonés decía que las finales no están para jugarlas sino para ganarlas y queremos brindar a la afición un titulo", comenta sobre las opciones de que el conjunto francés logre el título liguero.

Sobre el Atlético de Madrid dice que "en el plano teórico el Atlético ha jugado mas finales de Champions y Europa League, seria mas favorito que nosotros por lo que tendría que llevar el peso del partido. El Atlético es un equipo camaleónico, puede ganar desde diferentes formas: a las contras, con un córner,.. es un equipo que tiene un gen competitivo enorme y de ahí se adapta a los partidos y a las situaciones. Nosotros como estilo nos parecemos al Atlético con las diferencias que puede haber entre las dos plantillas".

Andoni Zubizarreta que llegó como director deportivo del conjunto francés en 2006, añade que "en Marsella he encontrado pasión por el fútbol, una ciudad que late con el fútbol, que sonríe el lunes si su equipo ha ganado y están mas tristes si el equipo ha perdido. Es una ciudad de fútbol, como ciudad con una historia maravillosa".

"No es que eche de menos el Barcelona. Tengo mi familia, mis nietos, muchas cosas que me unen y al club pues todos los años que he pasado. La vida me ha enseñado que hay momentos y tiempo y situaciones. El proyecto y el momento del Barsa pasó y estoy ahora en otro proyecto. Intento ver el Barsa siempre que puedo pero echar de menos es una condición de que algo te falta y en la vida tengo tantas cosas de momento que no me falta nada", comenta sobre la nostalgia del Barcelona.

Acerca de Valverde, Zubzarreta afirma que "es muy bien entrenador, conoce muy bien el juego y ha analizado al Barsa desde el otro lado. Es tranquilo, en todo el año no ha estado metido en polémicas y eso habla mucho de su tranquilidad. Me gusta su sentido común". Sobre sus opciones de que quiso fichar a Valverde dijo que "yo con Valverde hice lo mas complicado que era en aquel momento subirlo al primer equipo del Barsa, empezar a reconstruir el proyecto y construir un proyecto joven y llegamos a UEFA. Ese tiempo que pasamos en Bilbao fue maravilloso".

Sobre el posible fichaje de Neymar por el Real Madrid este verano, el director deportivo del Marsella afirma que "yo quiero que Neymar siga en Francia, es bueno para el fútbol francés, que haya ciudades como Guingamp o Marsella y que se hablen de ellas. Por tanto que siga aquí es muy interesante a pesar de que esté en el PSG y sea el rival histórico del Marsella.