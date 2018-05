¿Un Bob Dylan y un Chuck Berry milenial?

En Sofá Sonoro y Fuego y Chinchetas solemos hablar de artistas muy distintos: soul y rock clásico, frente a indie con reminiscencias noventeras y bastante pop electrónico. Pero los caminos de la música se cruzan mucho más de lo que puede parecer a simple vista y, con canciones capaces de evocar a clásicos como Bob Dylan o Chuck Berry en plan milenial, ¡todavía más! También generan consenso temazos irrebatibles, como el último de Leon Bridges, las ganas de ver en directo en España a Parcels o a Courtney Barnett. La lista de Spotify está al final del artículo.

Bad Bad News (Leon Bridges)

Editó Coming Home hace tres años. Un álbum conectado con el soul más clásico, pero vendido casi como un hype. Por suerte en directo sí ha demostrado que se trata de un artista sólido, pero su segundo largo, Good Thing, es un tanto irregular. De lo que no cabe duda es que Bad Bad News es un auténtico temazo del que, por cierto, podremos disfrutar en el festival Mad Cool. Si en 2016 os gustó Michael Kiwanuca y en 2017, Curtis Harding, este puede ser el año de Leon Bridges.

Tieduprightnow (Parcels)

Older fue nuestro número 1 en la lista de las mejores canciones internacionales de 2017. Antes habían sacado un par de singles, uno de ellos coescrito y coproducido por Daft Punk, pero Parcels aún no han tenido tanta repercusión como deberían. La carrera de estos australianos afincados en Berlín va ir creciendo poco a poco, de todas formas, porque tienen talento de sobra y en cuanto los fans de Metronomy o Hot Chip den con ellos, lo van a petar. La melodía de este tema es muy disco y muy pegadiza, así que habrá que incluirla en las quinielas de la canción indie del verano. Su gira europea de este verano incluye una actuación en el festival Super Bock de Lisboa (19/7), pero desgraciadamente no pasan por España, así que ahí va un mensaje para los programadores: ¿Los Parcels, pa cuándo?

Love You So Bad (Ezra Furman)

Ezra Furman solo tiene 31 años, pero debutó en 2007, así que ya tiene una larga carrera a sus espaldas. Su disco The Year Of No Returning (2012) fue calificado con cinco estrellas por el crítico de The Guardian. Con Perpetual Motion People (2015) volvió a demostrar un gran nivel y el que ha sacado este año, Transangelic Exodus (2018), es una auténtica locura porque relata el viaje de dos amantes queer que huyen en un mundo postapocalítico. ¿El Bob Dylan de la generación milenial?

Really Nice Guys (Ron Gallo)

Puestos a buscarle un relevo milenial a los clásicos, podríamos definir a Ron Gallo como el Chuck Berry blanco porque le gusta empezar sus canciones con con rasgueos crudos o, directamente, con un solo, yporque tiene una forma de cantar que nos transporta de inmediato al rithm & blues de los años 50. Young lady, you're scaring me se coló en muchas listas de lo mejor del año y con Really Nice Guys debería volver a pasar lo mismo. Si no tenéis a mano una máquina del tiempo con la que viajar a Woodstock, id a verle al Festival Gigante de Guadalajara.

A Little Honey (Nathaniel Rateliff)

Nathaniel Rateliff llevaba tiempo sacando discos de folk soso y aburrido, pero un día empezó a repasar la colección de discos soul de su padre y, casi de repente, se transformó en un aullador de lo más interesante. Después de triunfar con su debut como renovador del soul en el mítico sello Stax, en 2016 optó por alargar el momento con el EP Little More y ahora, tras un disco en directo, acaba de presentar Tearing At The Seams, en el que quizá hay pocos hits, pero sí buenas canciones.

Need A Little Time (Courtney Barnett)

Courtney Barnett no suele acaparar portadas ni grandes titulares, pero lleva años haciéndose un hueco gracias a brillantes canciones, a veces antifolk, a veces garaje y a veces country, que la sitúan como una de las voces más interesantes desde la irrupción de PJ Harvey. Su disco Sometimes I Sit And Think, And Sometimes I Just Sit, de 2015, le valió varias nominaciones en los Brit Awards y en los Grammy, y ahora, tras un álbum a medias con Kurt Vile, está a punto de sacar su tercer trabajo en solitario: Tell Me How You Really Feel. Lástima que su gira europea pase por Holanda, Bélgica, Francia, Alemania o Reino Unido, pero no por España.

Premonition (Eels)

The Deconstruction, publicado el pasado 6 de abril, es su primer disco desde 2014. Y es que Mark Everett ha ido alternando grandes tragedias familiares, como el suicidio de su hermana o la muerte de su madre, con la publicación de canciones maravillosas y un libro al que muchos acuden casi como si fuera manual de autoayuda. Eels es un proyecto necesario y este año tocará en el Mad Cool.

La vida adulta (Hazte lapón)

El inminente tercer disco de este dúo malagueño se llamará Tú siempre ganas y va a ser el último que hagan. ¿Por qué? Bueno, el hecho de que hayan extraído el título de la sintonía de Doraemon parece una pista... En todo caso es una pena que lo dejen porque, tras la disolución de La Buena Vida o Klaus & Kinsky, hay un hueco enorme en esa zona estilística del indie en español. Sus melodías recuerdan a Belle & Sebastian o a Yo La Tengo, pero también hay que prestar atención a sus letras.

Sin pensar (Niños Mutantes)

Los granaínos Niños Mutantes cumplieron 10 años en 2017 y, después de estar al borde de la disolución, decidieron celebrar su supervivencia con un disco llamado Diez al que ahora, meses después, le han sumado las cuatro canciones del EP Diez&Medio. Curiosamente, Sin pensar, con sus estribilllos y guitarras marca de la casa, podría ser la mejor canción de esta saga, pero también destaca la verisón del poema A galopar de Rafael Alberti que en su día musicalizó Paco Ibáñez.

Over the Midnight (Jonathan Wilson)

Su debut de 2011, Gentle Spirit, ya funcionó muy bien y con Fanfare, en 2013, confirmó que las expectativas, pero puede que su consagración llegue con el flamante Rare Birds, un disco bastante largo en el que ha incluido varias canciones de ocho minutos y que, por cómo suena, recuerda a una especie de The War On Drugs con menos guitarras. Además Wilson es guitarrista de la banda de Pink Flyod que estará en Madrid, con Roger Waters al frente, a finales de este mes de mayo. Un detalle que quizá explique su querencia por las canciones largas...