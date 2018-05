España, referente internacional de la lucha feminista

Las manifestaciones del 8 de marzo en España y las reacciones a la sentencia de La Manada se han convertido en referente en los países de América latina y han impactado por la numerosa reacción en las calles y en las redes que se han convertido en una fábrica de hashtag o etiquetas de éxito como #niunamenos #noesno #cuentalo #noesabusoesviolación o el heredero del #metoo , #yotambién. Hoy lo hemos analizado en La Ventana con cuatro mujeres periodistas de radio. La mexicana Ana Francisca Vega, directora del programa "Así las cosas" de W México, la colombiana Diana Calderón, directora del informativo Hora 20 de Radio Caracol, la chilena Mirna Schindler, directora de ADN Hoy , y la española Pepa Bueno, directora de Hoy por Hoy en la Cadena SER.

¿Cómo se llegó al #8M español? ¿Por qué las mujeres españolas están tan sensibilizadas con asunto que atañen a la desigualdad, el machismo, los abusos, las violaciones o la violencia de género?

Pepa Bueno, directora de Hoy por Hoy: “Esto no ha surgido de la noche a la mañana. Lleva años cociéndose por la lucha contra la violencia de género, por las reacciones contra el proyecto de ley del aborto de 2014 que acabó con el entonces ministro de justicia”. “Lo más importante es que las jóvenes ya no están dispuestas a aguantar y a vivir con miedo. Apuntaba “las mayores ya lo han asumido, pero las jóvenes han dicho basta, y ahí está la clave de lo que está pasando en España.”

El caso de la Manada le ha hecho recordar a Ana Francisca Vega directora del programa "Así las cosas" de W México, “el caso de "Los Porkys", un grupo de cuatro hombres que violó a una menor y de los que solo dos están en manos de las autoridades. Fue un caso que también sacó mujeres a la calle. Añadía “es un momento de revolución, es importante vernos como mujeres empoderadas y no podemos decir que el acoso es normal”. Señalaba que “en México el punto de inflexión fue los feminicidios”

Comentaba eso si que "las violaciones en México a mujeres van en aumento, al mismo tiempo que crece la denuncia. El aparato de justicia deben tomar las denuncias con la mirada de genero porque las mujeres fueron victimizadas antes de las sentencias”

En Chile cuenta Mirna Schindler, directora de ADN Hoy; Comenzaba diciendo “todas las mujeres maduras tenemos algún caso de acoso sexual”, la periodista chilena apuntaba que en “las nuevas generaciones esto no puede pasar, esto no tiene retorno. Hay un modelo distinto respeto a las mujeres y los hombres deben participar”

Para Diana Calderón, en Colombia matizaba “yo no veo que haya generaciones, si no que las protestas no se materializa en el tema judicial”.

Todas las periodistas estaban de acuerdo: “Hoy las mujeres se atreven a denunciar lo que no hacían antes, y esto sucede porque saben que su voz se va a escuchar”

Todos los países parecen reproducir los mismos esquemas. En Chile tienen hasta su Harvey Weinstein particular. Se trata de Hervel Abreu, un ex director de televisión acusado por actrices y guionistas de culebrones por acoso y abusos sexuales.

Pero si hay un país donde la violencia es extrema contra las mujeres, es México. El dato que nos ha dado Ana Francisco Vega es escalofriante. Siete mujeres son asesinadas a diario en México. Con prácticas cada vez más agresivas. De 1985 a 2016 han sido asesinadas en México 52.210 mujeres. En 2016, último año con cifras oficiales fueron 2.746.

La periodista Luz Sánchez Mellado con todo este proceso escribió un artículo sobre los cuatro tipos de hombres; los convencidos, los conversos, los sexistas de roperos y los que no se han enterado de que van las cosas.

Ante este artículo han debatido ante este artículo; y se han comentado que “los hombres empiezan a tener un cambio aunque nuestras periodistas no conocían muchos conversos”.

Pepa Bueno hablaba y lo dejaba claro como las otras tres periodistas: “las mujeres hemos alcanzado un pacto de mínimo. Nuestro cuerpo no se toca" y se preguntaba “si los hombres también habían abierto un debate” Y hay una parte muy importante “hay que cambiar patrón de educación”.