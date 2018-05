La sorpresa de los 54321s

La vida de la gente suele dar muchas vueltas antes de encontrar el destino adecuado para cada uno. El de los chicos de The 54321s ha sido un viaje largo que ha terminado encontrándose en Barcelona, ciudad en la que este combo cosmopolita ha terminado aterrizando y asentando sus raíces musicales. Allí han dado forma al inicio de su aventura conjunta con la edición de su primer EP, The Risk of your life.

Las cuatro canciones de este EP resultan una grata sorpresa, un pequeño adelanto de lo que puede aportar esta formación que une a dos ingleses, un brasileño y un catalán que firman juntos un rock and roll pegadizo y abrasivo que remite a los años cincuenta y que tiene el sello del productor Mike Mariconda.

El músico y productor estadounidense lleva un tiempo asentado en Barcelona y más centrado en el soul, donde ha producido grandes álbumes a bandas como The Limboos, Al Supersonic o The Excitements, el sello de Mariconda se nota en el sonido de este EP que promete grandes emociones en el futuro cuando la banda estrene su primer largo, sin fecha prevista por ahora.

El grupo, tras tocar el mes pasado junto a The Limboos, estará presentando las canciones de The Risk of your life en Barcelona (el jueves 17 de mayo) y en Festival Desemboca de Platja de Aro el domingo 22 de julio.