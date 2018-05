Manu Carreño: tengo claro lo que haría con Neymar

Vuelve a sonar el runrún. A poco más de un mes para que empiece el verano, la prensa española, francesa y brasileña mira de reojo al Bernabéu para ver si moverán ficha por Neymar. Porque Neymar quiere moverse, "está loco por la música", bromeó Manu Carreño anoche en El Larguero sobre lo que puede pasar. Aunque ese trayecto tiene miles de aristas que analizamos junto a Mario Torrejón y Antón Meana.

"Muy contentos en París no están con él, porque implicado no es que lo hayan visto", resolvía Manu Carreño antes de dar su opinión al respecto. "Yo ya lo dije en su día, yo no lo ficharía para el Real Madrid, yo, me parece un jugador con unas condiciones espectaculares, pero todo lo que genera alrededor te acaba penalizando... y no me parece mejor que Messi o Cristiano", explicaba el director de El Larguero sobre el brasileño, que aún no ha sido capaz de generar un proyecto como eje central.

"En el Madrid tienen claro que no quieren romper relaciones con el PSG, pero también saben que si el jeque accede a negociar... si eso ocurre, lo intentarán fichar", descubría Manu sobre el interés del Real Madrid en Neymar, que será una operación compleja, pero no imposible. Todo depende del jeque y de lo cansados que estén en París de las cosas de Neymar.

Que el Betis-Sevilla sea sólo una fiesta

Penúltima jornada de Liga y en medio de este final de campeonato, donde ya prácticamente está todo decidido, sólo falta por saber quién será quinto, sexto o séptimo y quién acabará segundo o tercero, hay derbi en Sevilla.

El Betis quinto, el Sevilla séptimo, ahora mismo los dos en zona europea, sería bonita una Europa League la temporada que viene con los dos equipos sevillanos, pero sería más bonito, sobre todo, que mañana cuando acabe el derbi, a eso de las ocho de la tarde, sólo hablemos de fútbol y que lo que ha ocurrido esta semana, los incidentes entre los aficionados del Sevilla y ese bético al que agredieron, se queden en una anécdota.