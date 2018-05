Eric Abidal: "Si le preguntas a Griezmann si quiere fichar por el Barça te va a decir que sí"

Eric Abidal, ex futbolista del FC Barcelona y embajador del conjunto azulgrana además de la UEFA y la FIFA analizó en El Larguero la situación futbolística actual: las finales de Champions y Europa League, el futuro de Antoine Griezmann o la temporada del FC Barcelona y el Real Madrid.

Acerca de que la final de la Europa League se dispute en Lyon, Abidal como embajador en su ciudad natal comenta que "dirijo la UEFA, conozco la ciudad, ciudad espectacular para recibir el partido y para mi es una gran cosa estar ahí representando el mundo del fútbol". Sobre los posibles incidentes y la preocupación de la UEFA, Eric añade que "las cosas que se dicen no reflejan la realidad y va a haber mucha seguridad. Tiene que ser un día inolvidable en el sentido de positivo, que gane el mejor y que la gente sepa que irán familia con niños y eso es lo mas importante".

"No creo que haya favoritos. El Atlético tiene mucha experiencia pero el Marsella es un club grande con muchos objetivos. Puede ser una final histórica para el club, han echo muy buena temporada. No hay favoritos porque los dos clubes lucharan y es muy importante para jugar la Champions el año que viene. Va a ser un 50-50", afirma Abidal sobre quién es favorito para ganar la Europa League.

Acerca del rival del Atlético, Abidal añade sobre el Marsella que "es un equipo que ya conoce el nivel alto del fútbol. Seguramente no han ganado trofeos importantes durante los últimos años pero tienen un gran equipo con carácter y son capaces de hacer partidos grandes. Conociendo la mentalidad del club y los jugadores el objetivo no es otro que alcanzar el título".

Sobre el futuro de Antoine Griezmann y las opciones de vestir la próxima temporada con la camiseta del FC Barcelona, Abidal bromea que "yo no juego a esto (risas). La visión del club sera la misma, intentar fichar a jugadores importantes con talento que puedan aportar al colectivo del Barsa y a partir de ahí tomaran la decisión. Es un jugador clave para el Atlético y puede ser un jugador clave para el Barsa.

Acerca de la final de la Champions, Abidal opina que "que gane el mejor. No puedo decir que gane el Madrid o el Liverpool. El Liverpool me gusta mucho y en el Madrid tengo amigos dentro del equipo. el Real Madrid tiene la posibilidad de ganar la tercera final consecutiva y el Liverpool tiene en Salah un jugador clave y ganando la Champions puede entrar en la lista para el Balón de Oro. Me gusta el buen fútbol y los buenos jugadores y solo pienso en disfrutar".

"La liga es mas complicada. Son muchos partidos pero el rendimiento que tienes en Liga te hace estar mejor en la Champions y la suerte es que el nivel de la liga española es alta, por eso vemos a equipo españoles llegando lejos dentro de esta competición", dice Abidal sobre el debate si es más complicado ganar la liga o la Champions. Sobre la temporada azulgrana, Abidal concluye que "al Barsa le doy un 8 sobre 10, os dos puntos que le falta son de la Champions".