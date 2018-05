Álvaro, tras vivir en una familia numerosa compuesta por once hermanos, ha decidido renunciar a la paternidad. Cree que ser padre conlleva grandes responsabilidades educativas y afectivas y él no las tuvo por el modelo familiar que vivió. Su padre falleció, no tiene relación con su madre, ha tenido que buscarse la vida y trabajar desde que era joven. Aun así, asegura que no cambiaría su pasado porque es lo que le ha formado como persona.

