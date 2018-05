Uno de los peores síntomas de la situación por la que atraviesa España es el pésimo concepto que los políticos tienen de la ciudadanía. No es tanto culpa suya como nuestra, de la pasividad, la resignación, la indiferencia de unos votantes que parecen capaces de olvidar cualquier cosa, y saben perdonar a sus líderes predilectos mucho más deprisa que a sus seres queridos. Pero a mí me molesta que me tomen por tonta a diario. Ciudadanos, el partido que hace menos de un año hablaba de violencia doméstica y no de género, el que sostenía que la igualdad pasa por aplicar las mismas penas a las mujeres que matan a hombres, aunque estos hayan sido antes sus maltratadores, que a los hombres que matan a las mujeres a quienes creen de su propiedad, el campeón de la maternidad subrogada con la que pretendía atraerse el voto gay, ahora es más feminista que nadie y se ofende si le dicen lo contrario. Rivera olvida más deprisa que los españoles, que ya es decir. Ahora, su partido, que critica la corrupción del PP para mantenerlo invariablemente en el poder, ha retirado su apoyo al 155 con el inverosímil argumento de que el gobierno es demasiado blando con el independentismo catalán. Lo llaman ruptura controlada, bonita expresión que significa que, a pesar de todo, van a seguir apoyando los presupuestos. El oportunismo consiste en aprovechar todas las oportunidades con tal de seguir encabezando las encuestas, y si hoy pasan al PP por la derecha, ya pasarán mañana al PSOE por la izquierda. La verdad es que, si no somos tontos, desde luego lo parecemos.

