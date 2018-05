"Nunca estuve parado, sino desempleado"

"Siendo Ingeniero Industrial Superior, con dos máster, cinco años en una multinacional americana, cinco en una alemana, cinco en otra americana, quince en una de pinturas familiar de director Marketing y Comercial; a los 52 años me encontré sin trabajo", nos cuenta Julio. "Con mi C.V. creo lo único que no valía era mi edad", asegura. Pero él no considera que estuviese en paro, sino "desempleado. Yo nunca estuve parado. Trabajé en condiciones precarias de todo, venta se seguros, venta de equipos de pintura. Parado jamás estuve. Ni un día, o al menos así lo siento, y esa actitud me sirvió".

