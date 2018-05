Javier Limón presenta a Eleanor Elektra

El productor musical y profesor de la Berklee College of Music, Javier Limón, tiene una misión: seleccionar cada semana un joven talento musical. Hoy nos trae la que posiblemente sea la cantautora más importante de su generación: Eleanor Elektra. Javier augura que oiremos hablar de ella muy pronto en los escenarios más grandes del mundo.

Nuestra invitada es una joven compositora y cantante del área del Pacífico Noroeste. Su melodía tiende a un sonido muy orgánico y esto es debido a la música que escuchaba de pequeña. Su trabajo está inspirado en el folk, el bluegrass, el jazz o el rock progresivo.

Eleanor ya no está matriculada en la Berklee College of Music. Tras haber estado en la escuela durante un par de años decidió marcharse. Asegura que allí aprendió a improvisar, cosa que no había hecho antes. Además Berklee le dio la soltura y la destreza necesarias para una buena improvisación.

Hace unos meses la cantante publicó su primer EP: 'Comet', grabado por entero en un bosque de Nueva Inglaterra. Durante su reproducción se pueden escuchar sonidos propios de la naturaleza. Ahora Elektra está trabajando en un primer disco llamado 'Lumberjack'.