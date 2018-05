Morgan: el triunfo de los otros caminos de la música

No nos cansamos de recordar que los caminos para llegar a un disco o a un grupo son infinitos y no les vamos a engañar si les decimos que hasta nuestros invitados de hoy nos llevó otro músico de renombre. Todo sucedió así, 08-7-2016, Quique González nos presenta su último disco "Me mata si me necesitas", y en una de sus mejores canciones "Charo", descubrimos una voz que nos dejó locos, la de Nina, Carolina de Juan.

A raíz de esa canción, conocimos el proyecto de su banda Morgan formada por David Schulthess, Carolina de Juan “Nina” (voz y piano), Paco López, Ekain Elorza y Alejandro Ovejero, y su primer álbum, "North", una propuesta musical distinta, que ha ido conquistando paso a paso a público y crítica ya que se les considera el gran grupo revelación de España de los últimos años.



Hoy nos han presentado su segundo trabajo, "Air", un viaje sonoro y musical con estilos diversos y letras que llegan bien dentro. Vuelve a escuchar la entrevista y los dos temas que nos han regalado en directo con Roberto Sánchez, Benjamín Prado e Iñaki de Latorre.

Además, gracias a Laura Piñero hemos conocido la historia que hay detrás de las cinco experimentadas coristas - una de ellas madre de Nina y la otra su madrina- que les suelen acompañar en los directos y en algunas canciones, bautizadas por el grupo como las "Golden Girls".

Morgan actúa mañana en Mallorca, el 18 de mayo en Zaragoza y el 19 de mayo en Barcelona.