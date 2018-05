Que no duden de Griezmann

Yago de Vega comentó en El Larguero la situación del jugador rojiblanco Antoine Griezmann y su posible fichaje por el FC Barcelona después de que desde el club azulgrana reconociesen contactos con el agente del jugador francés y el malestar por parte del Atlético por negociar con un jugador suyo y con una final europea en juego en menos de una semana.

"No entiendo que la gente este enfadada con Griezmann, sí decepcionada, y les apetezca que siga. Ha habido momentos que se le han comparado con Cristiano y Messi y es uno de los jugadores top a nivel mundial. Entiendo la decepción del aficionado del Atlético de Madrid y mas sabiendo que hoy en día 100 millones de euros en el mercado es una ganga".

Además, Yago tiene muy claro lo que realmente debe demostrar un jugador de primer nivel. "No me vale eso de queremos jugadores que sientan la camiseta, yo en mi equipo quiero a profesionales. Jugadores que sientan la camiseta tienen que ser jugadores de la casa como Koke, pero un jugador que se ha movido en otros ambientes y ha estado en otros lugares yo prefiero que sea profesional. Griezmann nunca ha dejado dudas del compromiso que ha tenido en el Atlético desde que ha llegado hasta el día de hoy. Ha llegado a un nivel gracias a Simeone que en otro club probablemente no hubiese llegado".

Por último concluye dejando claro que igual que le pasa al Atlético con Griezmann le pasa a otros clubes más pequeños con equipos como el rojiblanco. "Ha crecido y el Atleti tiene que asumir que igual que ellos fichan jugadores bajo cláusula o no, que haya jugadores de su plantilla que busquen nuevos retos a equipos más grandes con mayores opciones de ganar títulos. Es la oferta de la ley y la demanda".

Miguel Martín Talvera, periodista de la Cadena SER que cubre la actualidad del Atlético de Madrid añade que "a Griezmann no se le puede reprochar nada, su profesionalidad es intachable, pero lo que la afición rojiblanca reprocha a Griezmann es cómo lo ha hecho, desde verano con declaraciones inapropiadas y después con un silencio cómplice a lo que ha hecho el FC Barcelona.