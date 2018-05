Iturralde confiesa lo que le dijo Raúl tras expulsar a Toshack

En un nuevo capítulo de las historias de Iturralde, el ex árbitro internacional nos relata una anécdota sobre cómo era Raúl González dentro del campo durante un encuentro entre el Real Madrid y el Valencia.

"Raúl era muy inteligente. En un Valencia- Real Madrid del 3 de marzo de 1999 y nada más empezar el partido expulsamos a Roberto Carlos y se queda el Real Madrid con 10. Y justo en el anterior partido habíamos arbitrado también al Real Madrid y habíamos expulsado a Roberto Carlos. Acaba la primera parte con 0-3 ganando el Valencia en el Bernabéu".

"En la segunda parte con el gen del Real Madrid estaba el Bernabéu que se caía, doblete de Morientes y 2-3. Minuto 65 hay una falta cerca del banquillo y sale a protestar Toshack y al final sigue protestando, le amonestó y seguía así que le expulso, y al preparador físico también porque continuaban los dos protestando. 2-3 el partido en ebullición y de repente me agarra alguien del brazo y pienso "otro que va para adelante" y era Raúl y me dice "Itu te ha buscado y has caído en su trampa, y ahora si perdemos va a tener la excusa de que es por ti".

"En mitad del partido, con 2-3 jugando con 10 casi todo el partido, la grada apretando y apunto de remontar y en vez de protestarte, te reflexiona y para acabar me deja hundido y me dice "Itu tus problemas están dentro del campo, fuera no hay problemas".

"Raúl ayudaba mucho al árbitro, no te protestaba, te reflexionaba y al final esos jugadores ayudan", concluye Iturralde González.