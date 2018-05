Loren: "Es un año maravilloso e impensable"

Tanto Betis como Sevilla han asegurado su presencia en Europa la próxima temporada tras firmar tablas en el Villamarín (2-2). Después del partido ha pasado el goleador Loren Morón por El Larguero: “Lo que más satisfacción da es que hemos certificado el quinto y sexto puesto. En Europa ya lo hicimos un poco antes y sobre todo cómo ha sido, contra el eterno rival en casa y hemos podido celebrarlo con nuestra afición (…) es un año maravilloso e impensable”.

Loren, además, ha asegurado que se le dan muy bien los Betis - Sevilla: “Por suerte todos los derbis que he jugado como local, he podido marcar y no he perdido ninguno todavía”.

Por último, sobre el apoyo recibido, ha dicho: “Lo de la afición es de locos, desde primeros de esta semana ya se preveía lo que iba a pasar aquí y esta mañana desde muy temprano ya había mucha gente esperándonos (…) sobretodo estamos con felicidad por sacar, si no podíamos los tres puntos, al menos un punto, que era lo que necesitábamos”.