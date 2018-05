Marian Álvarez: “De pequeña veía compulsivamente ‘Cantando bajo la lluvia’”

Esta semana hemos charlado con la actriz Marian Álvarez. Acaba de rodar la película “Sordo”, una historia de maquis al lado de Hugo Silva y Asier Etxeandía y forma parte del reparto de la segunda temporada de la serie “Velvet Colección”. Marian ganó en el Goya a la mejor actriz en 2014 por su papel en “La herida” y la hemos visto últimamente en títulos como “Morir” o “El cuaderno de Sara”. A pesar de que su especialidad son los personajes intensos y dramáticos la actriz no deja de reivindicar su vis cómica. “Por favor, estoy deseando rodar una comedia” –nos confiesa – “Es que no es lo mismo levantarte por la mañana y decir, ala, hoy voy a que se me muera el novio a decir, hoy voy a partirme de risa”.

Marian nos ha hablado también de sus comienzos y de sus recuerdos cinematográficos de infancia: “Yo veía “Cantando bajo la lluvia” una y otra vez. Llegaba mi hermano a casa y me decía ‘ya estás otra vez’. Yo creo que inconscientemente quería ser Debbie Reynolds, esa actriz que al final se descubría que estaba tapada y que era quien en realidad cantaba la canción. Y pienso que esa lección me ha acompañado toda mi carrera, que lo importante es el talento, no estar bajo el foco.”