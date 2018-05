Oxímoron de la paz

Hace unos días, en Michigan, los seguidores de Donald Trump empezaron a corear "nobel, nobel"... El Presidente adoptó una actitud de falsa modestia ante la posibilidad de obtener el Nobel de la Paz para el que ha sido propuesto oficialmente por un grupo de congresistas republicanos. En la estrategia que se ha impuesto de borrar el legado político de Obama, conseguir el premio contrarrestaría el obtenido en 2009 por el presidente afroamericano.

Los detractores de Trump argumentan que aunque consiga la desnuclearización de la península de Korea, su actitud sobre el acuerdo nuclear de Irán ha vuelto a echar gasolina al fuego de Oriente Próximo. Sin embargo, se premia a un hecho concreto no a una estrategia global y sus "fans" ya le imaginan recibiendo el galardón. Entre ellos, Benjamin Netanyahu que no deja de recibir regalos con motivo del 70 aniversario de Israel. El último, el festival de Eurovisión. No sabemos qué pensarán los palestinos de la canción que denuncia el "bullying", es decir el uso de la fuerza, la amenaza o la coerción para abusar, intimidar o dominar agresivamente a los demás.