¿Debe jugar Bale la final de Kiev?

El Barcelona ha perdido la imbatibilidad de LaLiga este domingo al perder contra el Levante de Paco López (5-4) y ha roto el récord histórico de 43 jornadas seguidas sin perder. Por su parte, el Real Madrid venció el pasado sábado (6-0) en un partido en el que el jugador más destacado fue Bale, a 13 días de la final de Champions.

Bale

Julio Pulido: "Como si Bale mete 24 goles y 300 asistencias, su temporada es la de un jugador que no puede ser titular en el Real Madrid".

Antonio Romero: "Bale por los méritos de toda la temporada no merece estar en el equipo titular".

Pablo Pinto: "¿Ha hecho más méritos Benzema que Bale?"

"Desde que está la BBC, Bale ha sido decisivo en muchos más títulos que Benzema".

Jesús Gallego: "El juego de Bale le ha llevado al banquillo. El Real Madrid juega el 90% de los partidos con defensas que te dejan sin espacios y ahí es un torpe".

Miguel Martín Talavera: "Creo que se ha juzgado de forma muy exigente a Bale".

Jordi Martí: “Al Barça le hacía mucha ilusión ganar LaLiga sin conocer la derrota. El adjetivo de histórico ha caído”.

"El Barça ya tiene claro desde hace mucho tiempo que tiene que ir a fichar a un central, pero no pongamos todos los huevos rotos en la cesta de Mina".

Marcos López: "Son más preocupantes los diez minutos de la segunda parte que la perdida de la imbatibilidad".

Miguel Martín Talavera: "Futbolísticamente la derrota podía haber llegado bastante antes".

Lluis Flaquer: "A Yerry Mina le salvó de la crítica el desconocimiento que teníamos de él, pero no puede jugar en el Barça, se le ven las costuras a medida que va acumulando minutos".

Jesús Gallego: "No me parecía tan importante la imbatibilidad ni me lo parece ahora. Para mí una liga en la que pierdes un partido solo es lo mismo que una que no pierdes ninguno".

"Si quitas a Messi, el Barça está con problemas para meterse en Champions todos los años".

Antón Meana: "Era excesivo que acabase sin ninguna derrota, había ‘Barças’ mucho mejores que este".

Julio Pulido: "La lección que debe sacar el Barcelona hoy es que debe fichar en defensa"