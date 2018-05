"No se les puede pedir más a Fernando Alonso y a Carlos Sainz"

Carlos Sainz y Fernando Alonso han terminado séptimos y octavos en el Gran Premio de España celebrado este fin de semana en Montmeló, unas posiciones que Pedro Martínez de la Rosa ha calificado en El Larguero como "para quitarse el sombrero".

De la Rosa ha explicado que ve a los dos pilotos españoles "en una situación parecida, están en dos equipos que están con el objetivo de recortar distancia a los tres grandes y dependen de sus equipos y de cuánto puedan mejorar sus coches". Para nuestro experto la referencia de McLaren y de Renault debe ser Red Bullo porque "lleva el mismo motor que ellos y ya está haciendo podios".

El expiloto anima a ambas escuderías a "desarrollar más el coche, los equipos de delante tienen ideas, pueden copiarlas... tienen que ponerse las pilas vaya", ha resumido.

Pedro Martínez de la Rosa considera que las próximas carreras dictarán si tanto Alonso y Sainz estarán o no "en el pelotón de delante, a ellos más no se les puede pedir más, quedar séptimo y octavo es una pasada, me quito el sombrero directamente", zanjó.