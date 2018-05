Juan Manuel Santos: "El acuerdo con las FARC es irreversible"

Inmerso en la que va a ser su última gira europea como presidente de Colombia, Juan Manuel Santos ha defendido en una entrevista en Hoy por Hoy que sea cual sea el resultado de las elecciones que celebra su país en dos semanas no va a afectar al acuerdo de paz con las FARC que pronto va a cumplir un año. “Políticamente es imposible echarse para atrás. Lo que hemos hecho es irreversible y no creo que ningún presidente quiera echar para atrás lo avanzado”, ha señalado Santos, que se va a reunir, estos días, en España, con el presidente Rajoy y el rey Felipe VI, y que ha explicado, además, que modificar el contenido de los acuerdos, como ha prometido, por ejemplo, el candidato Iván Duque, no sólo es indeseable políticamente sino imposible jurídicamente. “La corte constitucional emitió un fallo diciendo que en los próximos tres periodos presidenciales ningún presidente podrá aprobar leyes o reformas constitucionales que choquen con los acuerdos con las FARC”.

Para el todavía presidente de Colombia, la firma de la paz con las FARC es su gran legado, aunque va a seguir trabajando hasta el último día para tratar de alcanzar también un acuerdo con el Ejército de Liberación Nacional. “Vamos justos, pero estamos haciendo esfuerzos, estamos sentados tratando de negociar un cese del fuego bilateral, nuestra voluntad es avanzar lo máximo posible pero se requiere voluntad de las dos partes”, ha reconocido Santos, que ha asegurado, además, que con el fin de su mandato se retirará de la primera plana política. “No quiero interferir ni molestar a mi sucesor. Debemos dejar a nuestros sucesores que trabajen, que hagan lo que piensen que es mejor para el país. Me voy a dedicar a todo menos a molestar a mi sucesor”.