Desencuentros en la tercera fase

Hoy Cataluña tendrá presidente pero no hay la menor esperanza de que las cosas se encaucen, y conste que no llamo encauzar a encajar a las dos mitades enfrentadas en un proyecto compartido, que eso es ciencia ficción, me refiero a algo más básico, a asumir una misma legalidad aunque se aspire a cambiarla. Ese es el mínimo punto de sujeción para que un país lo sea. Pero se confirma que la nueva Generalitat pretende sustentarse en una legalidad de elaboración propia, distinta y opuesta a la actualmente en vigor. En ese marco teórico, el independentismo apoya su legitimidad no en el 21 de diciembre, día en el que se celebraron elecciones democráticas, sino en el 1 de octubre, aquella jornada de afirmación cuyos datos siempre supo que no podrían ser homologables, pero que se ha elevado al universo de los mitos y se ha transformado en acto fundacional de la nueva Cataluña.

Dentro de esa lógica Puigdemont es la referencia simbólica de la soberanía usurpada. A su alrededor se reúne una especie de gobierno en el exilio mientras en el Parlament se retoma como tarea la reconstrucción del proceso hacia la república con la ley de transitoriedad como guía. Y dado que no hubo la menor autocrítica, el 155 y los presos no se entienden como la respuesta a unos hechos, ni siquiera como una respuesta desmesurada o desacertada, no. Aparecen como iniciativas gratuitas fruto exclusivo de la voluntad opresora del Estado. Este constructo ha penetrado de forma profunda y a gran velocidad en todo el independentismo, lo ha convertido en una realidad institucional. Es el desencuentro en la tercera fase. Yo ya no veo ninguna salida. Unas palabras de Oscar Wilde reflejan bien la situación: “Prometisteis que los sueños se harían realidad, pero se os olvidó añadir que las pesadillas también son sueños”.