Unai Emery relató en El Larguero alguna de sus peores experiencias desde que es entrenador y a la hora de decidir la que menos disfrutó al frente del PSG no tuvo dudas: la noche del 6-1 en contra en el Camp Nou.

"Sí, fue mi peor día", resumió. "La hora que pasé después del final en el vestuario dando vueltas del Camp Nou... eso no se me va de la cabeza", reconoció a la vez que buscaba la parte positiva de todo, "también recuerdo que he tenido muchas situaciones que han sido a favor mío, hay experiencias a favor y otras en contra", explicó.

También recordó otro mal rato cuando era entrenador del Valencia, "nos eliminó el Schalke en octavos de Champions, fuimos mejores pero no pudo ser y estuve media hora en la ducha dando patadas a todo lo que pasaba al lado", reconoció con melancolía el bueno de Unai.