El 10 de abril del 2018 es uno de los días más tristes de la historia reciente de la Real Sociedad. Es el día en el que Xabi Prieto anunció que retiraba del fútbol en activo. Puede parecer exagerado, pero con el siguiente dato lo entenderán todo. 530 partidos con el primer equipo txuri-urdin, el quinto jugador con más encuentros en la historia del club donostiarra, solo por detrás de mitos como Gorriz, Zamora, Larrañaga y Arconada. Y punto. Pero hay más.

En el fútbol de hoy en día en el que el sentimiento por los colores casi ha desaparecido, Xabi Prieto ha devuelto la esperanza a los más románticos. Porque su valor está en haber jugado sólo en la Real Sociedad. Durante 15 años de carrera profesional, ni cuando descendió a Segunda, quiso marcharse.

Pero por encima de todo eso está la persona. Lo he contado en El Larguero con Manu, guardo con cariño mi primera entrevista a Xabi Prieto, que fue mi primera entrevista presencial con un jugador de la Real. Fue hace 13 años. Yo era un recién llegado a este mundillo, y él llevaba dos años en el primer equipo. Quedamos en el centro de San Sebastián, y tras una interesante charla y un par de cafés que creo que pagó él (sigo debiéndote ese café) sin pedírselo, Xabi se prestó a llevarme a casa en su coche. “Es el del club, no tengo para un coche así”, dijo como ruborizado, sin darse importancia. Aquello me descubrió a un gran tipo. Desde entonces no he podido dejar de ser de Xabi Prieto. Se retira el jugador, nace la leyenda.