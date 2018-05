Aquello por lo que tanto lucharon

Los discursos de Joaquim Torra en el acto de investidura como presidente de la Generalitat no han dejado mucho margen para el diálogo: la conversación, dijo, va detrás de la palabra república. Conviene recordar aquello que decía un gran jurista americano llamado John Rawls: hay que demostrar a los fanáticos que se equivocan, pero no hay que olvidar que se equivocan aposta. Es decir, Joaquim Torra no tiene el menor interés de hablar de política ni con el gobierno de España ni con las otras fuerzas catalanas no independentistas. Todo su plan consiste en alimentar la tensión y abrir un proceso constituyente, para el que, habrá que decirlo hasta el agotamiento, ni él, ni su partido, ni las otras fuerzas independentistas han recibido nunca un mandato democrático.

Hay que pedir a la mayoría de los catalanes, que no son independentistas, que mantengan la tranquilidad y confíen en su inteligencia y su propia fuerza electoral, tantas veces manifestada. Quizás es el momento de que empiecen a negociar entre ellas y con el Estado, sin los independentistas, puesto que han renunciado expresamente a ello, una reforma del estatuto de autonomía y un nuevo sistema de financiación para Cataluña. Propuestas concretas que mejoren la vida de los catalanes, al margen de su raza, sentimientos o creencias. Joaquim Torra se ve a sí mismo como un vicepresidente a las órdenes de su jefe, y Esquerra Republicana de Catalunya y la CUP han aceptado subordinar todo su programa social a esa jefatura nacional, pero el resto del Parlament no debería ponerse a las órdenes de nadie. Lo peor de esta aventura nacionalista es que está destrozando por el camino todas las instituciones catalanas, Parlament y Generalitat, que tanto lucharon por conquistar aquellos que sí lucharon por la democracia.