Marta: "Cuando se cambiaron las condiciones nadie dijo nada"

Por primera vez, un juzgado ha ordenado embargar por impago a uno de los 10 mil estudiantes que pidieron los créditos que lanzó el Gobierno Zapatero para que los universitarios pudieran pagarse los másteres y doctorados. “El mismo día que me embargaron la cuenta fui mamá”, ha explicado Marta, de 31 años, en Hoy por Hoy, donde ha denunciado que el gobierno no informó adecuadamente de los cambios en las condiciones de esos créditos que, en su primera edición, se concedieron con interés cero y que se podían condonar si los solicitantes no conseguían un sueldo superior a los 22.000 euros en los 15 años siguientes a la firma del contrato. “Nunca se publicitó explícitamente. Cuando conseguí el préstamo teníamos la idea de lo que se publicitó en un principio a bombo y platillo. Cuando se cambiaron las condiciones nadie dijo nada. Fue secreto”, ha insistido esta joven, que en su día recibió 14 mil euros de crédito y a la que ahora reclaman casi 19 mil. “Hay cierto entendimiento con el ministerio. Me han dicho que el embargo de la cuenta no se puede hacer y que van a poner una reclamación. Pero llevamos mucho tiempo intentando sentarnos con el ministro y no hay manera”, ha reclamado Marta. Como ella, más de una decena de miles de estudiantes se han visto obligados a hacer frente a una deuda inesperada que no pueden pagar.

