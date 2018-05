En el asunto del email que nos envió Lourdes escribía: "Después de 20 años me dejan sin uniforme". Hasta unos meses era militar, y como muchos compañeros, ha sido retirada con 45 años por no haber pasado unas oposiciones a las que no se pudo presentar por un accidente de tráfico. Ni su trayectoria ni las condecoraciones que ha recibido han servido de nada.

