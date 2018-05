“Radio Gaga tiene la pausa que normalmente no tiene la televisión”

Muchas veces hemos oído que a la tele se le llama la caja tonta, y otras tantas hemos visto en la televisión programas que nos dan vergüenza ajena. Pero a veces la tele es magia y vemos programas, buenos programas, que merecen mucho la pena. Un ejemplo es "Radio Gaga", un programa de radio en televisión que pone el altavoz a gente no suele tenerlo. Sus conductores son Manuel Burque y Quique Peinado, dos cómicos, que han aprendido a escuchar a la gente. "Nosotros, nos dice Burque, charlamos con la gente como si fueran amigos, les escuchamos y les aliviamos la situación para que no estén cargados".

Ellos no entrevistan al uso y como recomienda Quique Peinado "no hay que estar pendiente de la siguiente pregunta.Sólo hay que callarse y escuchar y no ser invasivo. Y sólo por el resultado eso se agradece". Radio Gaga es un programa con una sensibilidad especial, un programa hecho por mujeres que saben "mantener los silencios" y donde todo el mundo que entra en la caravana sale mejor. Tanto Burque como Quique Peinado reconocen que este programa les ha cambiado mucho, "es un programa que exige un desgaste personal para no joderla" pero uno y otro están muy agradecidos al formato y a la cadena por permitirles hacer este programa " porque esta gente necesita ser escuchada"