Xabi Prieto: "Lo cambiaría todo por haber ganado un título con la Real”

El jugador de la Real Sociedad, Xabi Prieto, comenta en El Larguero la despedida de la Real Sociedad a final de temporada después de 15 temporadas en el conjunto txuri urdin y cómo vivió su último encuentro en Anoeta el pasado sábado ante el Leganés y el homenaje que Anoeta le brindó.

"Muy emocionado, con muchos sentimientos a flor de piel y es uno de los momentos mas maravillosos. Fue un día muy bonito. Si me hubieran dado la opción de hacerme homenaje, no hubiese habido", comenta Xabi Prieto sobre el homenaje de Anoeta y cómo vivió el día.

"Ahora de momento quiero descansar con la familia, con los críos y en ese tiempo pues empezar a darle vueltas a la cabeza para ver que quiero hacer en esta nueva etapa. Me encantaría seguir ligado al fútbol pero es una decisión que hay que meditar y hablar con la gente", comenta el jugador español sobre los planes de futuro.

"Es una decisión meditada, pensada,.. la temporada pasada ya tuve dudas y acabé renovando. Hay que saber decir adiós, dejar tu sitio a gente joven y empezar una nueva vida", afirma el jugador txuri urdín. Sobre sus 15 temporadas con la Real Sociedad asegura que "muchos de mis ex compañeros le hubiese encantado hacer toda su carrera en la Real. Yo me considero un privilegiado, he tenido mucha suerte de que el club me haya valorado y super agradecido a la Real".

”Daría mucho dinero por ganar un título con la Real Sociedad y lo cambiaría todo por haber ganado un título con la Real”, afirma Xabi Prieto. "Mi mejor partido fue en Santander que ganamos 1-3 o 1-4 y me fui con la sensación de que me salió todo. Mi primer gol fue en el Bernabéu y ganamos 1-4", concluye el jugador de la Real.