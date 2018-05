Carreño: "Neymar está como loco por irse al Real Madrid"

El culebrón Neymar nunca termina. El brasileño, del que se dice que tiene un futuro en el Real Madrid, nunca cierra esa puerta. En sus últimas declaraciones afirmó estar cansado de que siempre se hablase de él pero no dijo que se fuese a quedar seguro en el PSG y que no quisiera saber nada del Madrid.

Entre otras, como contó Manu Carreño en 'El Larguero', porque "está como loco por jugar en el Real Madrid". Contó Carreño que la promesa que en algún momento hizo Messi al vestuario del Barça de que nunca se iría al Madrid nunca se la escucharon en Can Barça a Neymar. "No se lo van a sacar. Que no lo esperen. Neymar no va a decir 'nunca me iré al Real Madrid'. Entre otras cosas porque está como loco por irse al Real Madrid", dijo el director de 'El Larguero'.

"Si mañana le dicen a Neymar que salga al Real Madrid, él se iría encantado.Y el Real Madrid, encantado también. Lo que pasa es que Neymar no puede. No depende de él. Porque no tiene cláusula, tiene que dar el visto bueno el PSG, que ha pagado 222 millones de euros", añadió Manu Carreño.

Messi: "Sería terrible"

Una posible marcha de Neymar al Madrid que Messi definió que sería "terrible" para el Barça. "Les haría más fuerte desde lo futbolístico. Hablo con él, ya lo sabe", dijo el '10' del Barça a un periodista argentino.