Fernando Torres: "Más que el título, lo mejor que me voy a llevar es el cariño de la gente"

Fernando Torres, delantero internacional del Atlético de Madrid, dijo este miércoles tras ganar la Liga Europa en Lyon que el título supone "un final fantástico" a su carrera en el club español y el cumplimiento de un sueño que tenía desde niño.

"En lo personal, es un final fantástico y ahora queda disfrutar de mi último partido como atlético con todo, porque luego llega el final y se que va a ser muy duro", explicó tras el partido que su equipo ganó al Olympique Marsella por 0-3.

Añadió que, a nivel sentimental, este título lo coloca "en lo mas alto", a la altura de los conseguidos en otras etapas de su carrera o con la selección ya que es el primero que gana con el club de su vida. "Cuando uno tiene sueños de pequeño, este era el mío, ganar un título con mi equipo. Los sueños se pueden cumplir con trabajo, lucha y sacrificio como me ha enseñado el club", abundó.

Fernando Torres besa el trofeo de la Europa League. / Matthias Hangst (Getty Images)

"Siento una felicidad difícil de explicar -añadió- ya que, después de mucho tiempo, tener la oportunidad de volver a este equipo campeón hace realidad un sueño que tenía desde pequeño y supone un orgullo por pertenecer a este grupo que ha cambiado la historia del Atlético".

También abogó por ser ambiciosos "porque esto no es un título, es muchísimo más, el comienzo de algo mas grande" y dedicó la Liga Europa recién conquistada a toda la afición atlética. "Pertenecer a este grupo está por encima de haber ganado un título. Es gente trabajadora y humilde que sabe lo que es el Atlético y estoy orgulloso de ellos", concluyó Torres.

El futbolista rojiblanco comenta en El Larguero que "me viene a la cabeza el orgullo que siente uno a pertenecer a este grupo. Mas que el titulo es pertenecer a este grupo de jugadores, es lo que me voy a llevar cuando decidí anunciar que iba a ser mi ultima temporada. Si me hubiesen dado un bolígrafo, este día hubiese estado seguro. Ahora toca disfrutar", comenta Gabi

Sobre el gesto de levantar la copa con Gabi, añade que "ha venido Gabi y es un detalle que le voy a agradecer toda la vida. Los dos nos hemos tenido que dejar nuestro club y volver y el mucho mas que yo ha contribuido a que el club haya cambiado y seamos un equipo campeón".

"Son momentos que hay que vivir, con mi equipo, con mi gente y cuando pasen las horas se dara cuenta uno que nada va a volver. A nivel emocional el titulo mas importante pero lo mejor que me voy a llevar es el cariño de la gente", concluye Torres.