El encuentro Rajoy-Sánchez formalmente era una respuesta a la elección de Torra, pero en realidad iba por Albert Rivera. ¿Hasta dónde llevara esta alianza corporativa de los eternos usufructuarios del régimen? Que no se fíe Sánchez. Pase lo que pase, a la hora de la verdad, la derecha acabará siempre votando junta. Y él quedará compuesto y sin novia.

Propone Pedro Sánchez una revisión del delito de rebelión. Y lo dice así: “es evidente que el delito de rebelión tal como está tipificado no se corresponde con el tipo de rebelión que hemos estado sufriendo estos últimos tiempos”. ¿Cómo hay que entender la frase? ¿Está Sánchez diciéndole al juez Llarena que no se obsesione, que lo ha ocurrido en Cataluña no es rebelión en el Código Penal actual? Sí es una señal de distensión bienvenida sea en un momento en que se echan mucho de menos.

Desde Bruselas otro sonrojo para la justicia española. Se rechaza la extradición de Comín, Serret y Puig por defectos en la euroorden, que ya es el colmo. Es como suspender por faltas de ortografía. Una de las consecuencias de la crisis política en España es que el gobierno cada vez pinta menos en Europa. Y se nota. Y si Rajoy se empeña en gestos ridículos como descolgarse de una Cumbre europea por la presencia de Kosovo, el prestigio seguirá cayendo. Si al gobierno le molesta Kosovo como estado independiente tiene dos opciones: ignorarlo o conseguir que Europa se alinee en su posición, lo cual es imposible. Hacer el numerito de ausentarse de la reunión por la presencia del presidente kosovar solo es una muestra de impotencia y autoestima precaria.

La herencia del 68 según el filósofo francés Edgar Morin: vivir una vida liberada, autogobernada y solidaria. Solo pequeños movimientos aislados representan hoy este ideal, cuando, como el propio Morin, dice hemos entrado en un período regresivo caracterizado por el despliegue de movimientos neoconservadores y neoautoritarios.