Lo que debería conmocionarnos

Rupert Colville es un diplomático británico, con larga experiencia profesional, que ha representado a Naciones Unidas en lugares tan conflictivos y complejos como Afganistán. En la actualidad es portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ayer, Rupert Colville denunció públicamente que las acciones de las fuerzas de seguridad de Israel en la frontera de Gaza ha supuesto el asesinato indiscriminado de hombres, mujeres y niños que no implicaban una amenaza directa para la seguridad de esas fuerzas militares. Colville pidió a la comunidad internacional que los autores de esas “horribles violaciones de los derechos humanos” rindan cuentas. Según datos del ministerio de Sanidad palestino, el pasado lunes murieron 58 personas, entre ellos, al menos, seis niños, y cerca de 1.400 fueron heridos con bala o metralla, como consecuencia de la brutal represión de manifestaciones ordenada por las autoridades israelíes. El diplomático explicó que querer saltar o dañar una valla fronteriza no justifica el uso de munición letal. Rupert Colville expresaba así lo que toda la comunidad internacional ha podido apreciar en las imágenes ofrecidas por cámaras de televisión y fotógrafos que se jugaron también la vida el pasado lunes: el hecho incontestable de que las fuerzas de seguridad israelíes en ningún momento intentaron repeler a los manifestantes, que no disponían de armas de fuego, con medios proporcionados sino que optaron desde el primer momento por someterles a una lluvia de balas y metralla. Es esa voluntad de matar de manera indiscriminada a hombres, mujeres y niños, lo que ha dejado conmocionado al portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas. Lo que debería dejarnos en estado de shock a todos.

