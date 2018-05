¿El verdadero triunfo? Tener más escaños

Dos partes enfrentadas casi iguales, en votos y en escaños, y sin que se vislumbre acercamiento alguno entre ellas. Ese es el terrible panorama que sigue ofreciéndonos Cataluña, cinco meses después del 155. Sabemos ya, al menos, los planes de una de las mitades: optar por el enfrentamiento absoluto, que ya lo ha dejado bien claro el presidente custodio, así autodenominado en el ridículo homenaje a Puigdemont en su papel del rey Arturo, amo y señor de esotéricos reinos como el de la Tabla Redonda, en este caso denominados Consejo de la República o Proceso Constituyente. ¿Y la otra mitad, qué piensa hacer? No está mal que los partidos constitucionalistas acuerden un programa de mínimos que les permita elaborar una política enérgica y eficaz frente a la huida al monte de los indepes. Veremos si se puede contar con el pimpollo Rivera, urraca que recopila cristalitos para el zurrón importándole un maravedí todo lo que no sea engordar la propia buchaca. Y como nadie le preguntará a este Ojo sobre el contenido de ese acuerdo, lógica y sensatamente, ofrezcamos, de gratis, algunas consejas de vetusto observador. Lo primero, hacer política. Lo segundo, redoblar la política. Traten, por favor, de convencer a los ciudadanos catalanes, no a los políticos catalanistas, de que su propuesta de futuro es mejor. ¿Objetivo? Ganar más escaños. Ese será el triunfo. El definitivo.

