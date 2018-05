Ainhoa Arteta y Javier Limón se conocen muy bien. Ainhoa llamó al productor musical para grabar junto a él 'La vida'. Un trabajo muy importante para Ainhoa ya que fue su primer disco con canciones pop. Después vinieron otros proyectos juntos. Sólo Javier Limón es capaz de convencer a una cantante como ella para dar un salto así.

Pero la razón por la que Ainhoa se encuentra en Sevilla es diferente, el próximo 21 de mayo estrenará en el Teatro de La Maestranza la ópera 'Adriana Lecouvreur'. Nuestra invitada es una de las sopranos más conocidas y respetadas del planeta. Su voz es una herramienta poderosa y sutil, un referente mundial de lírica plena o spinto.

Pese a tener 32 apellidos vascos, Arteta no puede negar la debilidad que siente por el sur y España: "Porque me siento muy vasca soy muy española". Asegura que el País Vasco ha protagonizado un papel muy importante a lo largo de la historia española y que nuestro país no sería el que es sin los vascos, entre otros.

Sevilla es importantísima para la lírica, para la cultura y para el mundo. Hay más de 150 óperas basadas en la ciudad hispalense entre las que destaca 'Carmen', 'El barbero de Sevilla' y 'Don Giovanni'. Para conocer bien la ciudad, habría que asistir a su ópera casi por obligación proponiendo la continuidad en cartel, sobre todo, de las tres obras anteriormente citadas: "Ir a la ópera por la tarde es una forma de ver la ciudad que has visitado por la mañana".