¿Qué podemos esperar de la segunda temporada, es más oscura o hay esperanza?

Alisha Boe: Siento que hay más comedia en la segunda temporada. La serie avanza hacia una mayor comunidad y hacia encontrar justicia. Por supuesto, sí, es optimista.

Después del éxito de la primera temporada, os habéis convertido en referentes para muchos jóvenes ¿Sentís alguna presión o más responsabilidad?

Katherine Langford: Cuando hice el casting para ‘Por trece razones’, yo tenía una cuenta privada de Instragram y hasta ese momento había sido muy firme en que quería estar activa solamente para el trabajo. No quería valer en base a mis seguidores ni nada de eso. Hasta que la serie no se estrenó, no me di cuenta del potencial de las redes sociales, especialmente en lo relativo al contenido de la serie y la historia de la que hablábamos. Ahí fue cuando me di cuenta y la hice pública. No soy muy activa en las redes sociales, pero encuentro importante estar presente, hay gente que se siente identificada con la historia o con Hannah… Además, aspiro y espero que las redes sociales sean un espacio positivo para cualquier cosa, hay muchos perfiles y pueden ser un espacio muy caótico. Puedo usar mi plataforma, mi perfil como un espacio positivo para otra gente y ese es el tipo de beneficio que veo en ellas.

Alisha Boe: No, no siento ninguna presión. Por muchas cosas me siento agradecida de ser una persona con la que otras personas puedan hablar sobre lo que les ha sucedido y que puedan conectar con la historia de Jessica, eso es todo lo que realmente quería

Una de las cosas más interesantes de la serie es lo que llamamos la gente pasiva, los que no dicen nada sobre el acoso escolar, los abusos sexuales… ¿Es esa la clave? ¿Es la lucha contra ese silencio el gran tema de la serie?

Dylan Minnette: Sí, creo que es una de las grandes claves de la serie. Quiero decir, si ves a alguien que dice algo o estás ahí para otros, o tienes cuidado de cómo tratas a los demás, les prestas atención, prestas atención a lo que sucede a tu alrededor, creo que es realmente importante ¿Es eso lo que significa, no?

Alisha Boe: Sí, en la primera temporada tocamos el tema de esos testigos. Espero que la gente lo vea de la manera en que si ves algo, digas algo. De hecho, trabajamos con una organización que va a las universidades para hablar específicamente con esos ‘mirones’, para que si ven algo y lo digan.

En la primera temporada de la serie Jessica es víctima de una violación, ¿cómo afronta su vida el personaje y qué podemos aprender? ¿Qué pueden aprender las chicas jóvenes y los chicos sobre el consentimiento?

Alisha Boe: Espero que las chicas jóvenes que han pasado por experiencias similares, después de verlo, puedan acercarse a alguien que aman y sean capaces de hablar de ello abiertamente, porque en cuanto te pones a hablar de ello se hace un poco más fácil. Espero que los chicos entiendan que tienen responsabilidad para poder cambiar la cultura de cómo tratamos a las mujeres colectivamente.

La serie también revela la brecha generacional, la distancia entre padres, profesores y jóvenes, ¿cuál es el mensaje para ellos? ¿Necesitan escuchar más?

Dylan Minnette: Absolutamente. Nunca subestimes lo que alguien está tratando de transmitir en base a la edad. Quiero decir que si eres un adulto y en este mundo de jóvenes alguien expresa preocupación o muestra signos de sentirse solo, o lo que sea, tú deberías escuchar. No creo que la serie esté intentando dar una lección a cualquier persona de cualquier edad, pero se trata de esperar que las personas sean más conscientes de las acciones que toman o pasan a su alrededor. Cualquier sentimiento es completamente válido sin importar la edad que tengas.

Alisha Boe: Sí, creo que eso es lo más importante que los padres tomaron de esto. Al menos, lo que me dijeron es que al ver la serie comprendieron cómo de diferentes son las experiencias de los adolescentes de hoy en día, en parte por Internet y las redes sociales. En definitiva los padres y los niños han podido tener conversación más abierta sobre lo que está pasando y eso es todo lo que realmente queremos hacer, que los niños y los padres sean capaces de hablar.

El control de armas en EEUU en un asunto actual, ¿Va a ser un tema de esta segunda temporada? ¿Qué opináis del movimiento ‘Never again’?

Alisha Boe: Por supuesto, creo que es necesario que haya control de armas en Estados Unidos. Tenemos un gran problema con las armas. Ha habido ya tantos tiroteos escolares en Estados Unidos, en abril probablemente, creo, que ha habido más de 100. Es malo, ya veremos, no estoy segura de lo que puedo hablar de la segunda temporada, pero ya lo verás, ya lo verás.

Katherine Langord: La primera temporada es una historia, pero aborda muchos problemas que son relevantes y primordiales para mucha gente. La belleza de la serie es que tienen tantos personajes y tantas narrativas que la gente puede identificarse dependiendo de sus contextos personales, eso la hizo realmente accesible y fue bueno para comenzar a hablar sobre ciertas cosas. La segunda temporada, para mí, para Hannah, es diferente. Una cosa que hemos hecho es continuar el diálogo de la primera temporada, es algo importante, y además de esto, seguimos la línea de la historia a través de las narrativas y los personajes que saben que hay muchos temas de la primera temporada que todavía no se han abordado, no solo en general el proceso de curación y recuperación en toda la comunidad, sino también lo que afecta a Jessica, en referencia a lo que especificabas de la agresiones sexuales, el Never Again, el Me Too y este tipo de movimientos.