La pregunta que Emilia Clarke odia que le hagan los periodistas

Emilia Clarke se encuentra en el Festival de Cannes estos días promocionando Solo: Una historia de Star Wars, la última entrega de la saga de ciencia ficción más famosa de la historia, que llegará a los cines el próximo 25 de mayo. Y eso, para una actriz de gran éxito internacional como ella, se traduce en decenas de entrevistas para medios de todo el mundo.

En una de ellas, la 'Khalessi' de Juego de tronos, visiblemente enfadada, confesó al periodista del medio especializado 'Variety' cuál es la pregunta que más odia que le hagan.

"¿Qué se siente al interpretar a una mujer fuerte?", dijo Clarke. "Te voy a decir lo que se siente al intepretar a una mujer. Punto". La actriz, que da vida a Qi'ra en la nueva película de Star Wars continuaba su alegato haciendo una recomendación a los periodistas que le hacen esa pregunta: "Quitad el 'fuerte' y buscad otro adjetivo, ¡joder!".

"Solamente estoy interpretando a una mujer. Si no es una mujer fuerte, ¿qué es? ¿Me estás diciendo que hay una opción débil? Ni siquiera tiene sentido tener esta conversación, así que por favor dejad ya lo de 'mujer fuerte'", dijo la actriz. Además, Clarke hizo una comparación con lo que ocurre si el protagonista es un hombre al afirmar que "no oyes la frase 'hombre fuerte' a no ser que sea físicamente musculado".

Para finalizar, la actriz británica terminó su crítica proponiendo frases que sustituyan a la pregunta que odia, como "¿qué se siente al interpretar a algiuen con poder?" o "¿qué se siente al ser la protagonista de un gran blockbuster?"