300 kilómetros corriendo por Alaska para luchar contra la leucemia

Marcos Yánez es un runner aficionado que tiene por delante un reto enorme: recorrer 300 kilómetros en Alaska, divididos en cinco etapas de en torno a 50 cada una, entre el siete y el once de junio. Es su segunda 'locura', después de haber conseguido, hace unos años, completar 125 kilómetros en Islandia.

Su objetivo es conseguir 3000 nuevos donantes de médula. Y es que este tipo de retos solidarios llegaron a su vida después de que su padre falleciera a consecuencia de la leucemia. Desde entonces, la lucha de quienes sufren la enfermedad es también suya. Toda la información acerca del reto la puedes encontrar aquí.

ESCENARIO DE 'INTO THE WILD'

La ubicación escogida por Marcos no es casual. Ha diseñado el recorrido de las etapas de modo que la última termine muy cerca de la furgoneta protagonista de la historia de Into the wild (en castellano, Hacia rutas salvajes). El libro, escrito por Jon Krakauer en 1995 y llevado después al cine, cuenta la historia real de Christopher McCandless, un joven americano que, tras terminar la universidad, decide emprender un viaje en solitario del que nunca regresa.

Decidido a buscar la comunión perfecta con la naturaleza, a alejarse del mundo, de los bienes materiales y de cualquier mínimo atisbo de civilización, McCandless se introdujo en la más profunda y salvaje Alaska. Allí, en un autobús abandonado, pasó los últimos dos años de su vida, los 24 meses que logró sobrevivir antes de morir intoxicado.

Su historia la dio a conocer el periodista Jon Krakauer, que durante meses siguió la estela del viaje de McCandless, entrevistando a las personas que tuvieron contacto con él los dos últimos años de su vida y reconstruyendo su periplo gracias al diario que se encontró junto a su cadáver. Y desde la publicación del libro este lugar se ha convertido en destino de peregrinación de multitud de personas.