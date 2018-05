Gabi: "Cada partido que he jugado con este club me lo he tomado con el sentimiento que merece"

El capitán del Atlético de Madrid, Gabi, analiza en El Larguero la consecucción de la tercera Europa League del conjunto colchonero tras imponerse al Olympique de Marsella por 0-3 con doblete de Griezmann y uno suyo.

"Sabe a gloria. Es un titulo muy merecido que nos acerca a lo que estamos haciendo estos años y ahora seguir trabajando. Cada final que he jugado con este club me la he tomado con el sentimiento que merece y cada partido es muy especial. Ha sido el partido que habíamos entrenado, sabíamos que iba a salir muy enchufados, hemos sufrido los primeros 10 minutos y a partir de ahí hemos empezado a crecer y luego creo que hemos sido muy superiores", comenta Gabi sobre la final y cómo ha vivido el encuentro.

Sobre la situación de Griezmann, el capitán del Atlético añade que "hacemos hincapié en que es un jugador importante y queremos que siga. Esperamos que sirva para que vea que podemos ganar títulos que es lo que busca y en estos días intentaremos convencerle. Estoy convencido de que no lo tiene decidido. El grupo le arropa demasiado, el Atlético juega para el y en otros equipos eso no lo tendría".