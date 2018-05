El Consejo de Europa es un organismo internacional al que pertenecen 47 países y cuyo objetivo es promover los valores de la democracia, el imperio de la ley y los derechos humanos. Tiene una asamblea parlamentaria integrada por 324 miembros, que son elegidos por los parlamentos de cada uno de esos países. En el caso de España, hay doce miembros permanente y doce sustitutos. Pues bien, dos de ellos, un diputado del Partido Popular, Pedro Agramunt, y un senador del PdeCat, Jordi Xuclà, acaban de ser sancionados por el Comité de ética del Consejo de Europa que investiga los casos de corrupción interna y que estima que uno y otro han roto gravemente el código de conducta de la organización. El diputado popular y el senador nacionalista catalán no podrán ser nombrados observadores electorales, ni ocupar cargos de responsabilidad, ni participar en la elaboración de informes. En el caso de Agramunt, el mas grave, la sanción se prolongará durante diez años y en el de Xuclà, durante dos. El comité de ética del Consejo de Europa investigaba lo ocurrido durante las elecciones en Azerbaiyán en 2015. Agramunt, según el informe, es objeto de fuertes sospechas de actividades de naturaleza corrupta, del tipo regalitos, visitas a burdeles y cosas así, mientras que Xuclà vulneró las normas de funcionamiento de las misiones de observación divulgando información confidencial, vaya usted a saber por qué. La pregunta ahora es: cuánto tiempo tendrá que pasar para que el Partido Popular eche a Pedro Agramunt de su grupo parlamentario y le borre de todas las listas habidas y por haber y cuánto tiempo tendrá que pasar para que el PdeCat haga lo mismo con su senador. O están tan ocupados unos y otros en cosas tan importantes que pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada. No sería la primera vez ni para el PP ni para los padres del PdCat, es decir Convergencia i Unio.

Seguir leyendo