El embajador de Israel sobre las víctimas: "No son pobres jóvenes inocentes"

Daniel Kutner, embajador Israel en España, ha asegurado en la SER que lo que ha sucedido esta semana en la Franja de Gaza no es una matanza. “Hamás está en medio de una campaña de ataque en la frontera bajo la cobertura de manifestaciones populares. Es una situación que no podemos permitir y no nos queda alternativa de defender esa frontera”, ha asegurado Kutner.

El embajador asegura que han recordado a los manifestantes que no se acerquen a la valla pero que Hamás controla estos eventos. “Cuando quieren que se retiren los manifestantes sucede y cuando quiere que irrumpan la frontera o ataquen sucede y eso exige una respuesta”.

Kutner justifica el uso de “recursos extremos” porque a veces “no hay alternativas para actuar de otra manera”. “Entre tantos manifestantes hay gente que intenta entrar en territorio israelí, no son gente de a pie son activistas de Hamas”, ha señalado Kutner, “No son pobres jóvenes inocentes”, ha añadido.

El embajador habla de enfrentamiento y de la falta de alternativas para Israel. Pero si son enfrentamientos llama la atención que no haya un solo muerto israelí. “Son ellos los que están atacando. ¿Quiere que mueran israelíes?”, ha respondido Kutner. “Intentamos que no entren en nuestro territorio, defendemos las valla”, ha añadido el embajador, que ha acusado a Palestina de sabotear el abastecimiento energético en la Franja y ha negado el acceso de medicamentos para hacer propaganda.

Muchos de los fallecidos este lunes tenían disparos en la cabeza. Kutner niega que Israel dispare a matar. “Las ordenes son tratar de pararlos sin disparar de forma mortal, los heridos son de cintura para abajo, no puedo comentar aspectos tácticos pero la intención no es causar el mayor número de víctimas sino impedir la irrupción de estos elementos violentos”, ha concluido.