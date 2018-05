‘Carmen y Lola’, el primer amor de dos gitanas lesbianas

Hay historias que nunca han sido contadas. Colectivos que pocas veces han sido representados. Las historias de mujeres cuentan menos que las de hombres en la industria del cine, dominada por ellos. Las historias de lesbianas, menos todavía. Las de inmigrantes, un poco menos. Las de gitanas, casi nada. Imaginen una historia de mujeres, lesbianas y gitanas, eso ya es nada de nada. Por eso Carmen y Lola, el debut en el largometraje de Arantxa Echevarría, que compite en la Quincena de realizadores del Festival de Cannes, es tan poderoso, porque cuenta una historia que no hemos visto en la gran pantalla.

Es el primer amor, narrado de forma convencional. Dos jóvenes adolescentes que se enamoran como si no hubiera mañana. Con la pasión y la inocencia de La vida de Adèle, la Palma de Oro de Kechiche, la directora compone un retrato de la inocencia de dos chicas cuya vida cambia al conocerse y enamorarse. "Si muchas mujeres lesbianas viven en el armario, en el caso de las mujeres gitanas podríamos decir que viven en una caja", explicaba la directora, que lleva más de cuatro años tratando de levantar esta película.

"Todo empezó con una notica en la prensa sobre la primera boda de una pareja de lesbianas gitanas, cinco años después de que se aprobara en España el matrimonio igualitario", relata Echevarría en Cannes. De ahí comenzó a documentarse. Se puso en contacto con gitanas lesbianas, siempre de manera confidencial, y trazó un relato de lo que supone para ellas aceptar su identidad sexual.

Carmen y Lola es casi un documental, con gitanos y gitanas que debutan en la actuación, como sus magníficas protagonistas, Rosy Rodríguez (Carmen) y Zaira Morales (Lola), con una naturalidad y una verdad inmensas. La cámara se adentra en sus casas, en sus barrios, en su culto y en sus celebraciones, como si no estuviera, y derriba prejuicios que, parece mentira, siguen instalados en la sociedad. "Yo les pasaba el guion y me iban diciendo, '¡Eh, cuidado!, eso es un prejuicio y no es verdad, cámbialo', y yo lo arreglaba", contaba la directora.

También muestra la situación de inferioridad a la que se enfrentan muchas mujeres y la valentía de las gitanas que tratan de romper estereotipos y también normas que no les favorecen. "Como les hemos dado la espalda los payos, es verdad que la situación de las mujeres gitanas ha evolucionado menos, pero creo que es culpa nuestra", reconocía Echevarría.

Algunas asociaciones de gitanos han criticado que sea una paya la que cuente esta historia, que sea una infiltrada en sus vidas. Ojalá veamos muchas películas dirigidas por gitanos y gitanas, ojalá cada colectivo pueda representarse a sí mismo. Mientras eso llega, esta película es honesta y respetuosa, imprescindible para romper prejuicios absurdos y una bonita historia de amor.