El tabú de los suicidios

A veces con todo el follón del día a día se nos olvidan las cosas importantes. Y los problemas más graves, que en ocasiones suelen estar ocultos. ¿Saben ustedes cuántas personas se suicidan en España? Diez al día. Diez personas deciden, y consiguen, cada día, quitarse de en medio. No hablamos de los que lo intentan. ¿Y los que se quedan? Si se te ha suicidado, por ejemplo, una hija de 18 años… ¿Cómo te sientes?

Cadena SER / Cadena SER

Cuando en 1980 ETA batió su récord y mató a 91 personas en un año, aquí se hablaba de terrorismo a todas horas, en todos los medios. Cuando en accidentes de tráfico morían –y siguen muriendo- más de 1.000 personas cada año, nos parece una barbaridad; y se hacen campañas, se ponen radares, se apuntan teorías. Y, sin embargo, del suicidio, que provoca 3.600 víctimas cada año… De eso no decimos ni “mu”.

¿Esa es una buena estrategia? Pues no, no parece. En contra de lo que se pensó durante mucho tiempo, se hace necesario, es higiénico hablar de suicidios porque eso nos va a permitir, entre otras cosas, actuar en el terreno de la prevención, que es el más importante. Hace justo seis meses que todos los grupos parlamentarios acordaron instar al gobierno a que elabore un plan nacional de prevención contra el suicidio. Ojalá no se eternicen, como en otros asuntos; ojalá se pongan pronto de acuerdo porque aquí el tiempo corre en contra, por razones obvias.