“La mayoría de suicidios son previsibles y, muchos, evitables”

Con 3.602 muertes anuales (unos diez o doce casos diarios), el suicidio es la primera causa de fallecimientos por causas no naturales en España. Y pese a ello, pese a causar el doble de víctimas que los accidentes de tráfico, apenas se habla de ello. Para acabar con este tabú, a 'La Ventana' se ha asomado este jueves Jesús de la Gándara, jefe del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Burgos.

"El suicidio lleva siendo tabú mucho tiempo y antes que informativo lo fue moral y religioso, por lo que se iba maquillando, ocultando, y no sabíamos muy bien cuál era la realidad", ha comentado el psiquiatra, que ha afirmado que la mayoría de ellos "son previsibles": "Hay datos, señales, gestos... Ahí es donde tenemos que poner atención y donde tenemos que centrar las campañas de prevención".

De la Gándara, que ha señalado que "durante mucho tiempo se recomendó no informar sobre suicidios porque se creía que algunas personas, sobre todo jóvenes, podían caer en ello por imitación", ha explicado cuándo y porqué ha cambiado la estrategia: "Poco a poco, al quitar el tabú moral y religioso, nos hemos dado cuenta de que estaba bien hablar de los datos para prevenir".



Pero, si percibimos señales en alguien cercano, ¿debemos hablar con él del asunto directamente? El especialista nos ha dado algunos consejos: "Adapta tu lenguaje al suyo, pero no lo ocultes, no lo tapes, no lo ningunees, no lo trivialices".

Además de la entrevista con Jesús de la Gándara, y gracias a un reportaje de Sonia Ballesteros, en 'La Ventana' hemos escuchado el testimonio de Carlos y Olga, padres de Ariadna, una adolescente que se suicidó, y miembros de la Asociación para la Investigación, Prevención e Intervención del Suicidio.