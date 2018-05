En 'El Larguero' de este jueves se debatió sobre qué jugador se prefiere para fichar, si Griezmann o Neymar. El francés apunta como nuevo refuerzo del Barça mientras los rumores acerca de un futuro de blanco de Neymar no cesan, aunque ese futuro no parece inmediato. ¿Griezmann o Neymar? Esa fue la cuestión.

Antonio Romero y Jordi Martí apostaron por defender la incorporación del ahora delantero del Atlético mientras que Mario Torrejón y Julio Pulido prefieren el fichaje del jugador del PSG.

"Griezmann es más efectivo, más barato y es menos problemático", defendió Romero. "Los tres mejores del mundo con Cristiano, Messi y Griezmann, por lo que de fichar a alguien, mi fichaje sería Griezmann", fue el argumento de Jordi Martí.

Mario Torrejón comentó que "a Griezmann le han pitado en su propio estadio, si eso no es ser problematico. Griezmann está mas adaptado a la liga española pero me quedaría con Nyemar". Y Julio Pulido apuntó: "A mí Griezmann me parece barato pero puede resultar caro si no da un buen rendimiento. Yo creo que la afición del Madrid vería bien el fichaje de Neymar".

Manu Carreño: "O jalá que empiece una nueva etapa en el fútbol españ ol"

'El Larguero' tuvo como protagonista al recién elegido nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales. Y sobre ese cambio en el fútbol español ha hablado en su comentario en 'Hoy por Hoy' Manu Carreño.

"Ayer fue un día histórico en el fútbol español. Después de casi tres décadas de mandato de Villar, Luis Rubiales se convirtió en el nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol.

Lo será, de momento, durante un año y medio porque en 2020 habrá otra vez elecciones. Y no sabemos si será o no un buen presidente, pero sí sabemos que el fútbol español necesitaba aire fresco, nuevas ideas, nuevo equipo, nueva gente, nuevos dirigentes, ojalá que empiece una nueva etapa en el fútbol español que poco tenga que ver con el oscurantismo y con la falta de transparencia que ha regido durante estos años con Villar al frente.

A esta hora de la mañana está empezando su primera jornada en la que es su nueva casa, la Federación Española de Fútbol, y su primera decisión ya la anunció anoche en 'El Larguero', destituir a Sánchez Arminio como presidente del Comité Técnico de Árbitros.

Quiere renovar a Lopetegui, duda si poner a un partido único la Copa y la Supercopa, duda de si el VAR llegará a tiempo y el domingo estará en el Camp Nou entregándole la copa de campeones de Liga al Fútbol Club Barcelona.

Habrá que darle tiempo para ver cuál es su gestión. Lo primero que va a hacer es ordenar una auditoría en la Federación, pero quien no le ve con buenos ojos es Tebas, siempre declaró públicamente que apoyaba a Larrea y está claro que le ha salido una piedra en el zapato, de hecho, anoche en 'El Larguero' el mensaje de bienvenida de Tebas a Rubiales fue "enhorabuena a pesar de que no está capacitado para ser presidente de la Federación". La duda es si Tebas sigue estando capacitado para ser presidente de la Liga".