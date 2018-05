Tebas, en su felicitación a Rubiales: "No está capacitado para ser presidente"

Luis Rubiales fue nombrado este jueves nuevo presidente del fútbol español. El ex jugador ganó las elecciones a la presidencia a la RFEF a las competía con Juan Luis Larrea.

En 'El Larguero', donde acudió Rubiales para explicar sus ideas de cambio y renovación, el nuevo presidente recibió felicitaciones entre otros de Lopetegui, seleccionador nacional; Lette, secretario de Estado para el Deporte; y Javier Tebas, presidente de LaLiga.

Luis Rubiales: "Nos sentaremos pronto para ampliar el contrato de Lopetegui" El nuevo presidente de la Real Federación Española de Fútbol explica los primeros pasos de su mandato con Manu Carreño

Tebas: "C onsidero que no está capacitado"

Pero fue ésta última la más sorprendente por insólita. "Mi enhorabuena a Rubiales por ser presidente de la Federación y aunque sabe perfectamente que no era el candidato que yo estaba apoyando y considero que no está capacitado para ser presidente de la Federación Española de Fútbol ha sido elegido por la Asamblea. No habrá otra cosa que estar pendientes y que acierte en sus decisiones por el bien del fútbol español".

"Conocemos cómo es Javier Tebas, tendremos que dar clases para prepararme más y él clase para tener mas respeto. Es una persona amable, lo conozco y no voy a hacer de esto un problema", fue la respuesta de Luis Rubiales.