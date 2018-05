Alarma en Algeciras

Estamos en Algeciras, en el Auditorio Millán Picazo de la Autoridad Portuaria. Ni el narcotráfico es nuevo en esta zona, ni es exclusivo de esta zona de España. Pero aquí ahora ha vuelto la alarma. En las pocas horas que llevamos en Algeciras nos han dicho por activa y por pasiva, gente muy diferente, que hoy los narcos son más violentos y que actúan con más descaro, a plena luz del día. Con cierta sensación de impunidad. Ni un día sin sobresalto, ayer mismo, mientras los vecinos de Algeciras se concentraban ante el Ayuntamiento para expresar su preocupación y pedir: ¡Drogas no, trabajo sí!, una reyerta con tiros al aire se convertía en noticia. Es una ciudad que ha visto morir esta misma semana a un niño de 8 años arrollado por una narcolancha, en una comarca donde en el primer trimestre del año se ha incautado más droga que en todo el año pasado ¿Qué está pasando?

Aquí se vivió en los años 80 el mismo movimiento que en Galicia de la sociedad civil contra el tráfico de la heroína que se llevó tantas vidas por delante. Fue un batalla llena de coraje ciudadano y de colaboración institucional. ¿Que ha pasado después? Hoy son el hachís por el mar y la cocaína por el Puerto las drogas que alimentan la narcoeconomía en una zona castigada con altísimas tasas de paro. Una droga que no se queda aquí, que se va a toda Europa, pero que deja aquí ese rastro inquietante de enfrentamientos violentos entre narcos , que se atreven incluso con las fuerzas de seguridad, a los que parece que nada se les pone por delante y que dañan injustamente la imagen de toda una comarca. Pero los vecinos del Campo de Gibraltar no parecen dispuestos, lo vimos ayer claramente en la calle y lo vamos a escuchar en este programa, no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados.