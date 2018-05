"Si hay algo que estoy haciendo y no te está gustando dame una señal, Federico"

Miguel Poveda pone voz y música al poeta español más leído de todos los tiempos. La figura más importante del flamenco actual lanza hoy su nuevo trabajo, 'Enlorquecido', un libro disco repleto de textos de Lorca.

No sabes cuándo va a ser, pero en algún momento de la vida de todo español Lorca aparece para quedarse, te atrapa. No sabes si te acercarás a él a través de un poema en el instituto, si será escuchando 'La leyenda del tiempo' de Camarón, o leyendo un poema del poeta que siempre fue joven cuando hayas cumplido los sesenta . "Lorca es una bendita obsesión, es un personaje que no debe morir nunca", asegura el cantante.

Para hacer este disco el cantante ha hecho 'la ruta Lorca'. Para humanizar al poeta Miguel necesitaba visitar los sitios por los que Lorca había pasado, sintiéndose así cerca de él: "he estado persiguiendo la energía de su persona". Afirma que con este trabajo ha sufrido un sentido de la responsabilidad muy grande y por ello, como si de un familiar se tratara, intentaba hablarle: "si hay algo que estoy haciendo y no te está gustando dame una señal".

Lorca es el poeta flamenco por excelencia, defendió este género hasta su asesinato. Los flamencos le tratan como a uno de los suyos, devolviéndole esa entrega con su voz y su música. Al poeta tuvieron que callarlo a la fuerza pero desde su muerte hace ocho décadas no ha parado de hablar por las bocas de otros.