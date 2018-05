Mantovani: "Todo lo que viví con Garitano fueron los mejores momentos del club"

Martín Mantovani pasó por El Larguero antes de finalizar la trayectoria de 5 años que pasó con el Leganés, coincidiendo en llegada y salida con Asier Garitano. El capitán y el técnico han vivido el ascenso del equipo desde Segunda B.

"Ha sido una semana de muchas emociones. No me he imaginado el último partido, pero se vienen cosas a la cabeza. Esperemos que me pueda despedir en el campo, pero he tenido problemas musculares en una pierna y llevo arrastrando esa molestia. Pero espero estar bien mañana y despedirme de la gente en el campo", explicó.

El capitán habló sobre su relación con Garitano: "llegamos en el mismo año hasta el momento de marchar. Todo lo que viví con él fueron los mejores momentos del club y poder hacerlo de la mano del mismo entrenador hace todo mas especial. Son vinculaciones estrechas: capitán y entrenador":

Echando la vista atrás, Mantovani tuvo claro sus mejores moemntos. "Los dos ascensos son lo más importante de estos cinco años. Tenía espinitas clavadas, y subir a primera fue un sueño de cuando era pequeño. Yo pensaba que esto ya se terminaba, que me quedaban unos años en segunda B, pero las cosas en muy poco tiempo pueden cambiar", explicó.