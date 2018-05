Iturralde explica sus anécdotas más curiosas con el Atlético de Madrid

Después de la celebración del Atlético, Iturralde González quiso hacer un homenaje al club rojiblanco y contar sus anécdotas más especiales en relación al club madrileño.

La primera anécdota fue sobre Jesús Gil, ex presidente atlético. "Yo fui al Calderón por primera vez con 26-27 años y él y me dijo, ¿muy joven eres tú no?. El primer año no me voy a meter contigo, pero el segundo no te voy a pasar ni una", explicó. "Al final me dijo, 'te voy a dar un consejo: no te metas en política, que mira lo que me están haciendo a mí", explicó Iturralde.

El ex colegiado también quiso compartir su experiencia más extraña en el Vicente Calderón. "El partido más raro con el Atleti fue uno que ganaron 6-0 al Oviedo. Fue cuando la intervención de la Guardia Civil en las oficinas del Vicente Calderón", explicó.

"Al acabar, nada más ducharme entra una persona vestida de calle con un perro y me pregunta si he cobrado. Le dije que sí, entonces me pidió que dejase el dinero ahí, pero yo le expliqué que a mí no me pagaba el Atlético, sino la Federación y que, además, era por transferencia bancaria", concluyó.