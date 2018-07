Música en la cárcel

En 1953, cinco presos afroamericanos estaban en la penitenciaría estatal de Nashville. Les permitieron viajar, bajo vigilancia, a Memphis, al estudio de Sun Records, donde grabaron la canción "Just walkin’ in the rain" que luego sería nº 1 pero en la versión de un melodramático cantante blanco, Johnny Ray. El gesto de los presos se compensó con beneficios penitenciarios.

Ésta y otras historias protagonizan esta nueva entrega de "El Club de Los Acordes" con Iñaki de la Torre y Diego Manrique dedicada a músicas que tienen relación directa e indirecta con las cárceles con nombres desconocidos y conocidos como Los Chichos, Elvis o Johnny Cash.