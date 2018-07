Catalina Corró: "Esto es una recompensa a todos los momentos duros que he vivido"

La historia de Catalina Corró es una historia de superación y éxitos. Catalina es una nadadora mallorquina que desde muy joven tuvo que marcharse de la isla para integrarse con las promesas de la natación española en Barcelona. En 2011 tuvo que superar una una rotura de ligamentos para luego conseguir la mejor marca en los 400 estilos, su competición preferida.

El año pasado se le detectó un tumor cerebral y tuvo que ser operada. Lo superó y 16 meses después Catalina se ha conseguido cuatro medallas en los campeonatos de España y una de oro en los Juegos del Mediterráneo.

"Este es mi momento más feliz en la natación y el de más emoción. Es una recompensa al mal año que he pasado y todos los momentos duros que he vivido", afirmó la mallorquina de 23 años al ser preguntada por su momento actual.

Catalina no tuvo reparo en explicar lo que sintió cuando comenzó, lo que ella llama, la competición más difícil de su carrera, cuando le fue detectado el tumor cerebral: "Desde el principio quería que me dieran soluciones lo antes posible para volver a entrenar de nuevo".

La nadadora, inevitablemente pensó en su futuro dentro de las piscinas tras la noticia: "En todo momento tuve presente el riesgo que corría mi carrera deportiva. Los médicos me dijeron que el tiempo de baja es de un año, sabía que si estaba un año sin hacer deporte no volvería a estar nunca en mi estado de forma".

El proceso de recuperación fue "lento", pero la mallorquina nunca se dio por rendida: "En tres meses volví a tirarme a la piscina, pero sin entrenar, solo pequeñas cosas. Mi objetivo es que me den el alta y me quiten la medicación. Si con eso me lleva a los europeos o el mundial, pues genial".

Ella sabía que no estaba sola, y sabe que con ella han sufrido su familia y su entrenador: "En todo lo que ha pasado, pienso en mis padres y mi hermana, ellos lo han pasado muy mal. También mi entrenador, valoro muchísimo todo lo que ha hecho por mí, se lo debo todo a él".

Sin estar completamente recuperada, Catalina ha logrado recientemente cinco metales y esta misma mañana ha sido confirmada por la federación para los Europeos de natación, después de ser descartada tras las marcas de abril: "Tenía la espinita clavada, sé que ahora podría hacerlo muy bien".

Tras todo lo que ha pasado, Catalina da un consejo para aquellos que puedan pasar por algo parecido, y lo piensa de manera optimista: "A mí se me cayó el mundo encima, pero según pasen los días ves la parte positiva, aunque sea pequeña. Con esfuerzo se puede salir de todo".